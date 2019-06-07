На должностях командиров взвода, роты и батальона террористов находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ, - Луценко в ответе Зеленскому

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении.

"В последние дни мне просто не дает спать несколько сообщений наших представителей в Минске, а теперь уже и из властных кабинетов о совсем иную реакцию к этим событиям. Сегодня я с удивлением узнал, что, оказывается, россияне потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области. Это не так. Достаточно взять один из этих правительственных белых телефонов, позвонить руководителю главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командиров взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры вооруженных сил РФ. Наш ГУР знает их поименно. Все это давно известно всем, кто действительно занимается Вооруженными силами Украины. Говорить о том, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля РФ - не правда. Еще большее возмущение у меня вызывает предложения представителей украинской стороны в Трехсторонний контактной группе запретить огонь в сторону противника", - заявил Луценко.

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Также Луценко сообщил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.

В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

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