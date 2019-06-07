Налоговой милицией ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги субъектам хозяйствования реального сектора экономики г. Киева, Черниговской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей по формированию незаконного налогового кредита и конвертации безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно-конвертационных СХД и зарегистрировали их на подставных лиц.

В дальнейшем, предприятия-заказчики незаконных услуг (выгодоприобретатели) перечисляли денежные средства на расчетные счета этих СХД, которые в дальнейшем перечислялись фигурантами на счета импортеров, за якобы поставленный товар. Фактически импортная продукция реализовывалась за наличные без отображения в налоговом отчете. Указанную наличность передавали заказчикам услуг конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-13% от проконвертированной суммы.

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Таким образом в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано более 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства организаторов, участников и выгодоприобретателей конвертцентра. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 26 тыс. долларов наличными, печати и штампы подконтрольных фиктивных компаний, черновые бухгалтерские документы и записи, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику и др.

Кроме того, во исполнение постановлений суда в 6 банковских учреждениях наложены аресты и остановлены расходные операции по 18 счетам предприятий с признаками фиктивности и наложен арест на суммы лимита НДС на специальных счетах в СЕА НДС в размере 1 млн 743 тыс. грн.

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Продолжается следствие.