Депутат Одесского горсовета не внес в декларацию более 2 млн грн. доходов от банковских вкладов и недвижимость

Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным прокуроров, депутат горсовета не внес в декларацию получение дохода от банковских вкладов на сумму более 2 миллионов гривен, а также недвижимость.

Наказанием за декларирование недостоверной информации может быть штраф в сумме от 42 500 до 51 000 грн, общественные работы на срок от 150 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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