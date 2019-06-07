Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами"

Об этом он заявил, выступая на международном экономическом форуме в Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос модератора, почему он не поздравил Зеленского с избранием, Путин ответил: "Понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать".

"Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - заверил Путин.

На замечание о том, что Зеленский победил на выборах с "огромным рейтингом", и почему Путин не хочет встретиться с ним без условий, президент РФ заметил: "Я разве отказывался? Мне никто не предлагал".

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"Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал - он хороший актер. Я говорю серьезно", - сказал Путин под аплодисменты в зале.

"Одно дело - кого-то играть, а другое дело - быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант, это точно, и один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа: принц и нищий. Там и там нужно быть убедительным", - считает Путин.

По его словам, чтобы заниматься государственными делами, нужны "другие качества".

"Нужен опыт, знания, нужно уметь найти главные проблемы и увидеть их, найти инструменты решения этих проблем, уметь собрать дееспособных людей в одну команду", - заявил президент РФ.

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По словам Путина, важно объяснять миллионам людей мотивы своего поведения, иметь мужество и характер брать ответственность за последствия от этих решений.

"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это дело наживное… Он пока себя никак не проявил, а то, что мы видим, это противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании - одно, после выборов - другое. Поживем-увидим", - сказал Путин.

При этом, подчеркнул Путин, он не говорит, что Зеленский своими высказываниями "все испортил".