Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины был проведен ряд санкционированных обысков в домовладениях двух жителей региона и в их транспортных средствах.

Во время обысков выявлена и прекращена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных алкогольных напитков.

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В целом по результатам обысков из незаконного оборота изъято 1 тыс. 134 литра готового к разливу алкогольного фальсификата, 1 тыс. 130 литров спирта, пустые стеклянные бутылки, пробки, пластиковые канистры, шланги, лейки и т.д., а также 13,5 тыс. пачек табачных изделий. Кроме того, изъяты транспортные средства, которыми осуществлялись незаконные транспортировки подакцизных товаров.

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Изъятые ТМЦ ориентировочной стоимостью 1 млн 536 тыс. грн. переданы на ответственное хранение.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и назначении судебных экспертиз.

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