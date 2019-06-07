Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.06.19 19:15

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области пресекли деятельность подпольного цеха, в котором производили алкогольный фальсификат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины был проведен ряд санкционированных обысков в домовладениях двух жителей региона и в их транспортных средствах.

Во время обысков выявлена и прекращена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных алкогольных напитков.

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 02

Смотрите: На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата. ФОТО

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 03
Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 04

В целом по результатам обысков из незаконного оборота изъято 1 тыс. 134 литра готового к разливу алкогольного фальсификата, 1 тыс. 130 литров спирта, пустые стеклянные бутылки, пробки, пластиковые канистры, шланги, лейки и т.д., а также 13,5 тыс. пачек табачных изделий. Кроме того, изъяты транспортные средства, которыми осуществлялись незаконные транспортировки подакцизных товаров.

Также смотрите: Кустарное производство алкоголя ликвидировано в Николаевской области. Изъята крупная партия незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали на Волыни подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя 05

Изъятые ТМЦ ориентировочной стоимостью 1 млн 536 тыс. грн. переданы на ответственное хранение.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и назначении судебных экспертиз.

Читайте: Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100