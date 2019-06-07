Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил лидер политической силы Святослав Вакарчук.

"(Кандидаты-мажоритарщики) будут не на всех округах, потому что мы не успеем за такой короткий промежуток времени найти много достойных людей. Но их будет достаточно много. В большинстве округов мы будем представлены", - сказал он.

Как рассказал Вакарчук, среди мажоритарщиков от "Голоса" будут львовский предприниматель и меценат Ярослав Рущишин, в Тернопольской области – мэр Залищиков Алла Квач, в Хмельницкой области – активист Виктор Артеменко.

По его словам, для "Голоса" неприемлемы договоренности с другими политическими силами о не выдвижении своих кандидатов, чтобы не конкурировать с другими партиями на некоторых округах.

"Есть вопрос в другом. Если до конца выборов видишь, что твой кандидат не набирает достаточное количество голосов, а кандидат прогрессивной силы набирает, и если ты ему не поможешь, то пройдет какой-то жулик, понятно, что нужно подставлять плечо", - сказал лидер "Голоса".

"Но прямо садиться и рисовать карту разделения никто не собирается", - резюмировал он.

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