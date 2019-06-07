Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море. ВИДЕО

Эсминец "Адмирал Виноградов" и крейсер "USS Chancellorsville" двигались параллельным курсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В то время, как на USS Chancellorsville проводилась посадка вертолета, и корабль двигался стабильным курсом с постоянной скоростью, российский корабль DD572 провел маневр, двигаясь сзади справа от Chancellorsville, ускорился и сблизился на опасное расстояние 50 -100 футов (15-30 метров). Это опасное действие заставило USS Chancellorsville перевести все двигатели на полный задний ход и провести маневр, чтобы избежать столкновения", - заявил спикер Седьмого флота США Клейтон Досс.

В США поведение российского корабля назвали "небезопасным и непрофессиональным" и в доказательство своей позиции опубликовали видео инцидента.

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В то же время в Тихоокеанском флоте России обвинили в инциденте американскую сторону.

"Американский ракетный крейсер Chancellorsville внезапно изменил курс и пошел наперерез курсу эсминца "Адмирал Виноградов", пройдя в 50 метрах от судна. По международным радиочастотах командирам американских судов, которых предупреждали о недопустимости таких действий, был заявлен протест", - говорится в сообщении РФ.

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