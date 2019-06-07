Антимонопольный комитет сорвал ремонт "дороги смерти" Н-14 (Александровка-Кропивницкий-Николаев), - данные Prozorro

Как пишет издание Апостроф, об этом сообщается на сайте системы Prozorro.

Тендер на ремонт 37 км дороги был объявлен в конце февраля. Из пяти участников торгов заказчик работ Служба автомобильных дорог в Николаевской области дисквалифицировала троих: ООО "Альтис-Констракшн", ООО "Автомагистраль-Юг" и ЧП "Полтавабудцентр". Последнее предприятие, принадлежащее скандальному бизнесмену Араику Амирханяну, обжаловало в АМКУ допуск к аукциону предложений ООО "Альтком" и ООО "Ростдорстрой" из-за неточностей в тендерной документации.

Так, "Альтком" не предоставил свидетельство о госрегистрации буровой установки BAUER BG-40, а "Ростдорстрой" не указал марку бетоноукладчика для строительства автотрассы. Служба автомобильных дорог в Николаевской области дважды письменно подтвердила, что заявленные в жалобе "Полтавабудцентра" неточности в тендерной документации подрядчиков не являются нарушениям условий проведения торгов. Но административная коллегия АМКУ приняла решение в пользу компании.

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Несмотря на выделенные из госбюджета более 1,1 млрд гривен, дорогу Н-14 не ремонтируют – провести торги до завершения строительного сезона дорожники не успеют.

Это не первый тендер, сорванный компанией Араика Амирханяна. "Полтавабудцентр", тендерные предложения которой областные САДы отклоняют из-за отсутствия техники, заводов по производству асфальтобетона и опыта работы, систематически подает жадобы в АМКУ и уже заблокировала проведение торгов в дорожно-строительной отрасли на сумму более 10 млрд. грн. Компания входит в ТОП жалобщиков АМКУ.

"В прошлом году "Полтавабудцентр 72 раз жаловался в АМКУ, и удовлетворили 45 жалоб. Было остановлено реконструкция важных трасс в стране. Это целенаправленная работа АМКУ на уничтожение дорожной инфраструктуры и преступление против украинцев, которые вынуждены пользоваться некачественными дорогами, рискуя жизнью. Более того, компания "Полтавабудцентр", которая с госуполномоченными АМКУ блокирует закупки дорожно-строительных работ, может быть причастна к финансированию террористических формирований на неподконтрольных территориях", - заявил член правления общественной организации "Антикоррупционный блокпост" Назарий Плервак.

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По его словам, активисты направили в САП требование открыть уголовное производство по фактам коррупционных действий в сфере тендеров на проведение дорожных ремонтов.

В конце мая 2019 года жители пяти сел в Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14, требуя ремонта разрушенной дороги. Владелец "Полтавабудцентра" Араик Амирханян с весны 2017 года был объявлен в розыск за нанесения телесных повреждений главе "Укравтодора" Андрею Батищеву. В апреле 2019 года Амирханян с вооруженными титушками попытался захватить помещение Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Ряд областных служб автодорог прекратили сотрудничество с компанией Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра" отказались на Буковине из-за критичного нарушения стройстандартов при ремонте. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко называл Араика Амирханяна "мошенником".