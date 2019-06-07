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07.06.19 19:51

Антимонопольный комитет сорвал ремонт "дороги смерти" Н-14 (Александровка-Кропивницкий-Николаев), - данные Prozorro

Разрушенная до основания автотрасса Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев", прозванная автомобилистами "дорогой смерти", останется в воронках, поскольку Административная коллегия АМКУ распорядилась отменить тендер на капитальный ремонт по жалобе компании "Полтавабудцентр" бизнесмена Араика Амирханяна.

Как пишет издание Апостроф, об этом сообщается на сайте системы Prozorro.

Тендер на ремонт 37 км дороги был объявлен в конце февраля. Из пяти участников торгов заказчик работ Служба автомобильных дорог в Николаевской области дисквалифицировала троих: ООО "Альтис-Констракшн", ООО "Автомагистраль-Юг" и ЧП "Полтавабудцентр". Последнее предприятие, принадлежащее скандальному бизнесмену Араику Амирханяну, обжаловало в АМКУ допуск к аукциону предложений ООО "Альтком" и ООО "Ростдорстрой" из-за неточностей в тендерной документации.

Так, "Альтком" не предоставил свидетельство о госрегистрации буровой установки BAUER BG-40, а "Ростдорстрой" не указал марку бетоноукладчика для строительства автотрассы. Служба автомобильных дорог в Николаевской области дважды письменно подтвердила, что заявленные в жалобе "Полтавабудцентра" неточности в тендерной документации подрядчиков не являются нарушениям условий проведения торгов. Но административная коллегия АМКУ приняла решение в пользу компании.

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Несмотря на выделенные из госбюджета более 1,1 млрд гривен, дорогу Н-14 не ремонтируют – провести торги до завершения строительного сезона дорожники не успеют.

Это не первый тендер, сорванный компанией Араика Амирханяна. "Полтавабудцентр", тендерные предложения которой областные САДы отклоняют из-за отсутствия техники, заводов по производству асфальтобетона и опыта работы, систематически подает жадобы в АМКУ и уже заблокировала проведение торгов в дорожно-строительной отрасли на сумму более 10 млрд. грн. Компания входит в ТОП жалобщиков АМКУ.

Антимонопольный комитет сорвал ремонт дороги смерти Н-14 (Александровка-Кропивницкий-Николаев), - данные Prozorro 01

"В прошлом году "Полтавабудцентр 72 раз жаловался в АМКУ, и удовлетворили 45 жалоб. Было остановлено реконструкция важных трасс в стране. Это целенаправленная работа АМКУ на уничтожение дорожной инфраструктуры и преступление против украинцев, которые вынуждены пользоваться некачественными дорогами, рискуя жизнью. Более того, компания "Полтавабудцентр", которая с госуполномоченными АМКУ блокирует закупки дорожно-строительных работ, может быть причастна к финансированию террористических формирований на неподконтрольных территориях", - заявил член правления общественной организации "Антикоррупционный блокпост" Назарий Плервак.

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По его словам, активисты направили в САП требование открыть уголовное производство по фактам коррупционных действий в сфере тендеров на проведение дорожных ремонтов.

В конце мая 2019 года жители пяти сел в Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14, требуя ремонта разрушенной дороги. Владелец "Полтавабудцентра" Араик Амирханян с весны 2017 года был объявлен в розыск за нанесения телесных повреждений главе "Укравтодора" Андрею Батищеву. В апреле 2019 года Амирханян с вооруженными титушками попытался захватить помещение Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Ряд областных служб автодорог прекратили сотрудничество с компанией Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра" отказались на Буковине из-за критичного нарушения стройстандартов при ремонте. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко называл Араика Амирханяна "мошенником".

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