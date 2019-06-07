На Одесчине налоговиками ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа жителей Одесской области, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Одесской, Черниговской и других областей Украины услуги по минимизации налогов и таможенных платежей при таможенном оформлении в режиме "импорт" товарно-материальных ценностей по заниженной таможенной стоимости.

С целью реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, между которыми по заказу "клиентов" заключались косвенные контракты на импорт определенного вида продукции.

При этом для таможенного оформления указанных товаров использовались поддельные документы, в которых значительно занижалась таможенная стоимость таких товаров, в результате чего заказчики незаконных услуг уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.

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После таможенного оформления ТМЦ доставляли на склад выгодоприобретателей, которые оплачивали услугу по растаможиванию товаров по заниженной стоимости наличными. Наличные передавали фигурантам через курьера.

Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, в течение 2017-2019 годов составил около 150 млн гривен.

На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных, складских помещениях и банковских ячейках фигурантов. По результатам обысков изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 3 млн грн., импортируемые в Украину товары (осветительное оборудование) общей стоимостью более 15 млн грн., печати подконтрольных СХД, черновые записи и электронные носители информации, на которых содержатся доказательства незаконной деятельности.

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Продолжается следствие.