Погибшего на Донбассе воина полка "Азов" Максима Олексюка похоронят 9 июня в Винницкой области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Максим Олексюк (позывной Максон) сержант, военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украин.

Он погиб 7 июня ночью в результате ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела позиций подразделения на окраине поселка Новолуганское на Светлодарской дуге. В результате попадания 122-мм снаряда в блиндаж двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении, еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Вместе с Максимом Олексюком погиб Дмитрий Пругло (позывной Круглый) из Полтавы.

На официйном сайте, в частности, говорится: "Два героя Национальной гвардии Украины присоединились к Небесной страже.



Вражеский обстрел оборвал жизни двух воинов отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057. В районе проведения операции Объединенных сил погибли старший лейтенант Дмитрий Пругло и сержант Максим Олексюк.

Незаконные вооруженные формирования РФ ночью применили запрещенную минского соглашениями 122 мм ствольную артиллерию по передовым позициям украинских нацгвардийцев, которые мужественно защищают Родину. Из-за попадания снаряда двое воинов получили несовместимые с жизнью травмы и умерли в медицинском учреждении.

Дмитрий Пругло в свои 28 лет в составе батальона "Азову" повоевал в горячих точках и сложных военных операциях. Молодое пополнение ежедневно брало с него пример.



Максим Олексюк. Ему было всего 23 года. В ряды "Азова" пришел в 2017 году. Его побратимы вспоминают, что более искреннего человека, наверное, не найдешь.

Весь личный состав Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям погибших воинов! В нашей памяти они навсегда живые! "