Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, размещенном в Фейсбуке Администрации президента

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде "Огромное спасибо "... Спасибо, что своей "плодотворной работой" доводите всей стране - решение о роспуске Рады было правильным ", - сказал он.

По словам Зеленского, после роспуска парламента у него были сомнения, а не ошибся ли он с этим решением. Однако за последние дни Рада своими действиями его успокоила.

"Депутаты оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили будущим поколениям!" - подчеркнул президент.

Он заявил: "Спасибо, что своей "плодотворной работой" доказываете всей стране - решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете народ, не пытаетесь понравитсься избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать и кнопкодавить. Доказываете все те "горячие" слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4% и спасибо, что не останавливаетсь, продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят.Обязательно. Итак "сделаем их вместе". Еще раз".