Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"

Об этом сообщили в пресс-группе ОТГ "Север", информирует Цензор.НЕТ.
"ОТГ "Север" в составе ООС выполняет боевые задачи на линии соприкосновения и руководствуются Конституцией Украины и действует в соответствии с требованиями уставов Вооруженных сил Украины.
Каждый солдат и офицер имеет право на открытие огня при отражении нападения противника, открытие ответного огня. Никакого запрета на открытие огня не существует. Никакого приказа о том, чтобы не открывать огонь никто и никогда не давал. Ни один вражеский обстрел не остается без адекватного огневой ответа со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
В ОТГ"Север" напомнили, что армия - вне политики, поэтому призвали "социальные сети и некоторые СМИ" не впутывать Вооруженные силы "в разного рода информационные баталии".