Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Гордон.

Украина в отчете определена как "частично свободная" страна с общей оценкой свободы в 60 из 100 возможных баллов. Похожие баллы получили Мексика (63) и Колумбия (66). Страны Западной Европы и некоторые страны Восточной Европы получили в рейтинге не менее 80 баллов.



При этом Украина обогнала по уровню свобод Казахстан (22 балла), Россию (20 баллов), а также Венесуэлу, Иран, Китай и Саудовскую Аравию, которые получили от 19 баллов до 7 баллов.

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Уровень политических прав в Украине правозащитники оценили в три балла из семи, гражданских – в четыре балла из семи.



Беспокойство Freedom House вызывают более 50 нападений на украинских активистов в течение первых девяти месяцев года, расследование которых происходило только под давлением гражданского общества. Также они осудили нападения на ромов.



Среди ключевых тенденций в Украине Freedom House назвали:



Создание Антикоррупционного суда на фоне сомнений международных и внутренних наблюдателей в отношении процесса отбора его судей;

Продолжение нерегулярных боевых действий на Донбассе;

Введение военного положения в 10 регионах на 30 дней.

Выборы президента Украины Петра Порошенко и парламентские выборы Freedom House оценил как конкурентные и честные, за исключением невозможности голосования на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. При этом правозащитники считают смешанную систему выборов в Верховную Раду уязвимой к манипуляциям и подкупу.



Отмечается, что новым политическим силы трудно конкурировать с уже известными, которые пользуются поддержкой олигархов.



По оценке правозащитников, российское влияние в Украине после отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича уменьшилось, однако Москва имеет влияние в некоторых восточных и южных регионах. Живущие на оккупированных частях Украины люди находятся под мощным влиянием российской пропаганды и других форм контроля. Около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц имеют законодательные и практические препятствия к голосованию.

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Серьезной проблемой Украины названа коррупция.



"Не хватает политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества. Антикоррупционные агентства неоднократно попадали в политически опасные конфликты с другими государственными структурами и выборными должностными лицами", – говорится в отчете.



Отмечается, что Украина достигла некоторого прогресса в повышении прозрачности, однако недостаточно развитые институты не полностью способны идентифицировать и наказывать нарушителей.



По мнению Freedom House, украинское медиапространство демонстрирует существенный плюрализм, а журналисты нередко критикуют власти. Однако значительное количество СМИ контролируют бизнес-магнаты, имеющие свои политические интересы.



Независимый Институт массовой информации зарегистрировал 201 случай нарушения свободы СМИ в Украине в период с января по ноябрь 2018 года, в том числе 28 фактов избиений или нападений на журналистов.



Отмечается также запрет на въезд в Украину российским журналистам и растущее давление для ограничения публикаций на других языках, кроме украинского.

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В отчете также упоминается решение суда, который по запросу Генеральной прокуратуры разрешил получить информацию из телефона журналиста, в том числе переписку и данные о местонахождении за 17 месяцев.



Правозащитники отмечают, что возросло количество нападений на гражданских активистов в 2018 году. Под угрозой оказались борцы с коррупцией и защитники прав ЛГБТ. Генеральный прокурор в сентябре высказал мнение о том, что общественные активисты сами спровоцировали нападение на себя из-за критики власти. Также в отчете упоминаются неудачные попытки отменить или ослабить требования о подаче деклараций о доходах членами неправительственных организаций, которые фокусируются на борьбе с коррупцией.



В апреле 2018 года в Freedom House отметили, что в Украине впервые со времени революции 2014 года наблюдается спад показателей демократических процессов.



