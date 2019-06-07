Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши Карчевский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Опыт прибалтийских стран и Польши показывает, что безопасность может обеспечить только Североатлантический Союз и развитие может дать только ЕС, поэтому двери в эти организации должны оставаться открытыми для Украины", - сказал Карчевский на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что исторический опыт Литвы, Польши и Украины учит – "в безопасности мы можем быть только вместе".

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"Какие-либо противоречия между нами, тем более исторические, снижают способность сотрудничества в пользу общей безопасности и служат на пользу Москве, избегать их - это наша обязанность", - подчеркнул Карчевский.