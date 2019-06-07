Нет никаких оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ, - Парубий

Об этом Андрей Парубий заявил на открытии Десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которая проходит в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парубий отметил, что Украина рассчитывает на активную позицию депутатов Польши и Литвы в ПАСЕ с целью недопущения отмены санкций в отношении делегации РФ, которая "полностью пренебрегла резолюциями ПАСЕ".

"Для нас это очень важно и принципиально - ни один пункт декларации ПАСЕ не был выполнен РФ. Мы не видим никаких оснований для возвращения ее к деятельности в ПАСЕ. Мы должны сегодня, как никогда, быть более сплоченными, ведь речь идет о нашем общем противодействии угрозам гибридной войны. И мы особенно должны усиливать нашу безопасность в информационной сфере и усиливать нашу кибербезопасность", - подчеркнул Парубий.

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Обращаясь к присутствующим парламентариям Польши и Литвы, председатель ВР сказал, что "сегодня перед нами стоит только одна угроза - и эта угроза связана не с нашим историческим прошлым, а с Россией, с реваншистской внешней политикой, которая не оставляет сомнений в намерении Кремля "демонтировать" сначала украинскую государственность, а затем и независимость других государств, которые, как считает Россия, входят в зону российского влияния".

Также Парубий отметил, что Кремль продолжает рассматривать только один вариант решения "так называемого украинского вопроса - вариант капитуляции Украины и, как следствие, исчезновение ее с политической карты мира".

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По его словам, цинизм ситуации заключается в том, что разрушить Украину Россия стремится руками самих же украинцев, постоянно навязывая украинскому обществу тезисы об одном народе, федерализации, отсутствии украинского языка, гражданском конфликте, притеснении русскоязычного населения и множество других мифов.