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07.06.19 23:00

Доступ к двум мысам и косе в Одесской области ограничат из-за испытаний ракет

С 12 по 14 июня будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и части морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района Одесской области.

ракеты

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Татарбунарской РГА.

"Командование Государственного испытательного полигона сообщает о проведении с 12 по 14 июня 2019 года испытаний с боевыми стрельбами. В этот период будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 километра морской косы от н.п. Лебедевка. Находиться на указанной территории в это время запрещено!", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнули, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов взрывоопасны, поэтому при их обнаружении необходимо немедленно сообщить об этом командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам.

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Командование Государственного испытательного полигона принесло извинения жителям Одесской области за временные неудобства.

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