Экономический рост и формирование среднего класса позволят вернуть заробитчан в Украину, - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Каждый из миллионов заробитчан должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не выезжать, - сказал Гройсман. - Большая боль, когда мама и папа за рубежом, а дети - здесь, с бабушками.

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Наш вызов - создать условия, чтобы украинцы возвращались в Украину. Как? Через экономический рост ".