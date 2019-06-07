Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны

Об этом сообщил во время брифинга заместитель командующего ВСУ, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы, генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно разведения. Если будут соблюдены все необходимые условия, то есть 7 дней тишины в районе участка разведения, если все это будет запечатлено СММ ОБСЕ, то тогда создаются условия для разведения сил и средств", - заявил Бондарь.

В то же время он отметил, что в основном российская сторона не придерживается договоренностей, осуществляет провокационные обстрелы, из-за чего сроки разведения постоянно переносятся.

"Посмотрим что будет на этот раз. Если будут обстрелы, то разведение будет автоматически переноситься на определенный срок", - пояснил руководитель группы безопасности. Он также напомнил, что договоренности от 2014 года относительно разведения сил и средств так и не были реализованы в полном объеме.

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"У нас есть определенные договоренности о разведении сил и средств на определенных участках. Частично они были выполнены, частично незаконченны. В 2016 году, когда все эти вопросы прописывались, была большая вероятность того, что мы сможем в короткие сроки решить их, в том числе с применением Минского формата. В дальнейшем, к сожалению, произошло обострение и захват дополнительных территорий. Если взять "минскую линию" от 19 сентября 2014 года, то противник продвинулся и занял территорию более чем 1700 кв. км", - сообщил Бондарь.

Он также заверил, что украинская сторона в своих действиях последовательно заставляет российскую сторону вернуться на линию разведения, определенную в Минских договоренностях.

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Напоминаем, рабочая группа по безопасности Трехсторонней контактной группы 5 июня обсудила перспективы возобновления режима прекращения огня и разведение сил в Станице Луганской 10 июня.

Как известно, в 2016 году на заседании ТКГ было подписано решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. В Петровском и Золотом оно произошло, однако в районе Станицы Луганской эти попытки на протяжении почти трех лет были безрезультатными.