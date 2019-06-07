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07.06.19 23:32

Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура. ФОТО

В городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Она отметила: "Сегодня, 7 июня 2019 года, около 18.30 в г. Конотоп водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой.

Ребенок госпитализирован. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Водитель прошел освидетельствование, он трезв.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия".

Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура 01
Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура 02

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