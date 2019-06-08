Горбулин возглавил наблюдательный совет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Укарина.

Учредителями УИБД выступили Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), информационно-консалтинговая Defense Express, а также Центр по вопросам публичного управления и администрирования "КУБ".

По словам главы ЦИАКР Валентина Бадрака, новая аналитическая структура планирует сконцентрироваться на оперативном определении критических для Украины рисков в сфере безопасности и обороны, а также выработке для органов власти рекомендаций относительно первоочередных действий для преодоления существующих угроз.

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"Среди прочего, планируется проведение ряда профильных исследований, в частности, ознакомление органов власти, экспертного сообщества и общественности с альтернативными подходами к развитию сил обороны государства, наращиванию оборонного потенциала, преодолению имеющихся проблем функционирования ОПК", - отметил Бадрак, подчеркнув: формирование оптимальной государственной оборонно-промышленной политики станет одним из приоритетов УИБД.

80-летний Владимир Горбулин - секретарь Совета национальной безопасности в 1996-1999 годах. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины.

С 5 августа 2014 по 30 июля 2018 года Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

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