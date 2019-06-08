Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;

- пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

- четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- возле н.п. Новоалександровка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;

- дважды вблизи Марьинки - из минометов 82 мм и стрелкового оружия;

- два раза в районе Новогригорьевки - из гранатометов и пулеметов;

- вблизи населенного пункта Гнутово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Николаевки - из противотанковых гранатометов;

- в районе Авдеевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Смотрите также: Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

- вблизи населенного пункта Новолуганское - из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- возле Станицы-Луганской - из стрелкового вооружения;

- возле Крымского - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды в районе Травневого - из вооружения боевой машины пехоты и автоматических гранатометов;

- возле Зайцево - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пятеро получили ранения, семеро - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня двое оккупантов были уничтожены, один - ранен.

Читайте также: Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел из крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Широкино.



