Шоумен Притула присоединился к партии "Голос" и попросил 30-е место в списке. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"В команде "Голоса" Сергей Притула", - говорится в сообщении.

"Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, пожалуй, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта - это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться", - пояснил он.

В то же время Притула сообщил, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на тридцатое место в списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать. Если вы это сделаете, то поверьте, за меня вам в парламенте стыдно не будет", - заявил телеведущий.

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В пресс-службе "Голоса" также сообщили, что об остальных кандидатах в парламент от политсилы расскажут сегодня на мероприятии #GolosParty на Старокиевской горе возле Национального музея истории Украины, которое начнется в 20:00.