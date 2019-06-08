NASA отправит туристов на МКС

Американское космическое агентство объявило в пятницу о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию. Таким образом управление по аэронавтике пытается коммерциализировать часть своей деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки 35 тысяч долларов с одного пассажира. Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.

35 тысяч - это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Инициатива NASA является ответом на планы администрации Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.

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Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. NASA по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешено участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.

Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космических исследований.

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NASA тратит на Международную космическую станцию от 3 до 4 миллиардов долларов в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.