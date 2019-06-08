Смешко представил первую десятку партии "Сила и честь". СПИСОК

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, вторым номером в списке заявлена нардеп Елена Сотник ("Самопомич"), за которой идет лидер Меджлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров и еще один депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко.

Под пятым номером в списке партии Смешко – экс-начальника Генштаба Владимир Замана, которого обвиняют в государственной измене.

Далее следуют бывшая заместитель министра ЖКХ Ольга Романюк, экономист и экс-замглавы ФГИ Андрей Гайдуцкий, депутат от "Самопомочи" Ирина Сысоенко, экс-первый заместитель председателя СБУ Владимир Тимошенко и экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

Читайте также: Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов, - Вакарчук

Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003—2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.