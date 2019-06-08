Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Об этом Саакашвили сказал в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрев на всех этих старых политиков, посмотрев на все эти старые партии. Посмотрев на эти договорняки. Посмотрев на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них была даже полтора года тому назад, когда меня захватывали, высылали. Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - заявил Саакашвили.

По его словам, "Рух нових сил" пойдет на выборы самостоятельно, потому что отличается от всех остальных политсил "и идеями, и драйвом, и энергией, и тем, что мы из себя представляем".

"Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - пояснил политик.

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Саакашвили утверждает, что его партия хочет попасть в парламент, чтобы "поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, реально, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед".

Экс-глава Грузии подчеркнул, что вернулся в Украину не для того, чтобы играть в политические игры или гоняться за должностями. "

"Но нельзя, Украина сейчас - страна третьего мира, просто стала сейчас похожа на Субсахарную Африку. Просто реально сердце кровью обливается, когда на это смотрю", - сказал он.

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Ранее Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.