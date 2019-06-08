Семья формирует мировоззренческие приоритеты современных и будущих поколений украинцев, - Турчинов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов во время Всеукраинского марша в защиту семейных ценностей, прав детей и семей.

По словам Турчинова, тысячи украинских семей сегодня прошли по центральным улицам Киева, чтобы "вслух заявить, что именно счастливая, полноценная и крепкая семья является тем центром, который формирует потенциал, силу и обеспечивает развитие нации и страны".

Турчинов отметил, что Украина занимает одно из первых мест в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения и старения.

"Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, миграционные волны вымывают из страны огромные трудовые и интеллектуальные ресурсы - это уже не демографический кризис, это демографическая катастрофа!" - отметил он, добавив, что на фоне этих опасных процессов "недопустимо навязывание извне нашей стране неомарксистской гендерной идеологии", что противоречит Конституции Украины и традиционным для нашей страны христианским ценностям.

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Александр Турчинов убежден, что развитие и защита семьи должны стать ключевой составляющей стратегии нацбезопасности Украины.

"Государственным приоритетом должно стать создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей", - сказал он, добавив, что необходимо возобновить функционирование центрального органа государственной власти, который будет заниматься этими стратегическими для страны проблемами.

Также, по его мнению, необходимо значительно усилить государственные программы, направленные на поддержку молодых семей, помощь при рождении и воспитании детей.

"Сегодня необходимо защитить жизнь и права каждого ребенка до и после рождения, прекратить законодательно неурегулированную практику суррогатного материнства, которая обесценивает жизнь ребенка до уровня товара и уничтожает достоинство женщины, как матери, усилить уголовную ответственность за насилие и жестокость, особенно против детей и женщин", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что новая власть, "которая получила значительную поддержку, услышит миллионы своих граждан".

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"Без семьи не будет Украины! Бог, Украина, семья - такие приоритеты способны обеспечить развитие Украины как состоятельного, независимого и европейского государства", - резюмировал он.