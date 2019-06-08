Парубий: Украина может вступить в ЕС в 2025-2027 годах

Об этом спикер парламента заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

"Ключевой документ, который был нами подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали то, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины к ЕС", - сказал Парубий.

По словам председателя Верховной Рады, в этот период есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому была совместно разработана стратегия относительно того, какие шаги необходимо сделать, чтобы "выйти на окончательное решение".

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Парубий подписал резолюцию по итогам проведения 10-й сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша. "Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути к ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025 по 2027 год будет председательствовать Литва", - сказал Парубий.