Полицейский в Херсоне сбил двух пешеходов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Полицейский сам сообщил о ДТП, позвонив по номеру 102.

"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - сказано в сообщении полиции.

Случившееся предварительно квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.

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"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении", - сообщили в полиции.

Полицейского на время проведения расследования отстранили от службы.