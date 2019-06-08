В ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко

Об этом сообщил в Facebook командир 46-го батальона ВСУ Вячеслав Власенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких приказов по ООС, запрещающие вести адекватный огонь нет и не было. Повторяю - никаких!" - написал он.

Ранее об отсутствии запрета на ведение ответного огня заявили в Генштабе ВСУ. Позднее информацию о том, что запрета нет, подтвердил командующий силами ООС Александр Сырский. Кроме того, об отсутствии запрета на ведение огня сообщало командование ОТГ "Север".

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