США призывают РФ освободить всех украинских политических заключенных, - посольство

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.
"Мы глубоко обеспокоены вчерашними судебными решениями в Крыму о продлении ареста Эдема Бекирова и осуждения Константина Давыденко на 10,5 лет заключения. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в заявлении.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.