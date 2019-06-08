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08.06.19 21:56

Необходимо отменить обязательное требование подавать декларации для членов международных набсоветов госпредприятий, - посольство США

Посольство США в Украине приветствовало решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

В то же время, в диппредставительстве выразили недовольство относительно другого, оставшегося в силе аспекта е-декларирования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в заявлении посольства.

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В диппредставительстве уверены, что "эти требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в советах, не соответствуют передовой международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Необходимо отменить обязательное требование подавать декларации для членов международных набсоветов госпредприятий, - посольство США 01

Напомним, 6 июня Конституционный суд признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

7 июня решение об отмене электронного декларирования антикоррупционеров приветствовали послы стран-членов "Группы семи" (G7).

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