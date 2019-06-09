Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко

Об этом написала в Facebook коллега Вадима Макарюка Анна Черненко, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние будет оставаться сложным (не могу заставить написать себя другое более правдивое слово) еще минимум 3 дня", - написал она, отметив, что в реанимацию не пускают категорически. "Нельзя тревожить, нельзя двигаться, нельзя думать. Осложнения могут быть неисправимыми", - подчеркнула журналистка.

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Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

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