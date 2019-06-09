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09.06.19 01:22

ГБР проверяет законность передачи под застройку земель военного городка стоимостью 45 млн грн во Львове. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, осуществляют досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из ведомств Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению пресс-службы ГБР, чиновников подозревают в подделке документов, растрате военного имущества и небрежном отношении к военной службе, причинившем существенный вред (ч.2 ст.364 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины), информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны Украины, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий. В результате злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1 по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 миллионов гривен.

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В ходе досудебного расследования данного уголовного производства по решению следственного судьи наложен арест на земельный участок с запретом проведения на ней каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и каким-либо третьим лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью проведения всестороннего, полного и объективного расследования, а также установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

ГБР проверяет законность передачи под застройку земель военного городка стоимостью 45 млн грн во Львове 01
ГБР проверяет законность передачи под застройку земель военного городка стоимостью 45 млн грн во Львове 02
ГБР проверяет законность передачи под застройку земель военного городка стоимостью 45 млн грн во Львове 03

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