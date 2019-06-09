КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу

Об этом сообщает местное издание NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сайте КС Молдовы сообщили, что Додон нарушил Конституцию, не распустив парламент. В связи с этим суд решил временно передать полномочия Павлу Филипу.

"Павел Филип обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента Х созыва", - отметили в решении.

Кроме того, судьи КС подчеркнули, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

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За час до отстранения Додон написал на своей странице в Facebook, что "Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".