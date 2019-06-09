Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.06.19 10:35

КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу

Конституционный суд временно отстранил президента Игоря Додона от должности 9 июня. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Решение приняли из-за того, что Додон не распустил парламент.

КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу

Об этом сообщает местное издание NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сайте КС Молдовы сообщили, что Додон нарушил Конституцию, не распустив парламент. В связи с этим суд решил временно передать полномочия Павлу Филипу.

"Павел Филип обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента Х созыва", - отметили в решении.

Кроме того, судьи КС подчеркнули, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Читайте также: Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече "в ближайшее время"

За час до отстранения Додон написал на своей странице в Facebook, что "Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100