Броды во вторник простятся с пилотами вертолета Ми-8, упавшего на Ривненщине во время учебного полета. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После встречи, в 21:00, будет проведен парастас в церкви Пресвятой Богородицы Покровительницы Украины.

С утра 11 июня в 08:00 начнется молебен и прощание в клубе воинской части, после чего состоится погребение военнослужащих.

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1. Игорь Ярославович Мазепа родился в 1970 году. Участвовал в АТО, начиная с 2014 года. Полковник, летчик 1-го класса, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". В апреле 2014-го был ранен в зоне АТО, в июле того же года награжден орденом Даниила Галицкого. В октябре 2015 был назначен на должность заместителя командира по летной подготовке 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго. С 2018 возглавлял Бродовскую бригаду. У него остались жена и сын.

2. Владислав Валерьевич Попенко родился 04.04.1995 года в Виннице. Участник АТО. Старший лейтенант, летчик-штурман 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". Из семьи военнослужащих: отец - военный летчик, мать - медсестра в военном госпитале. В 2017-м окончил Харьковский Национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба (бакалавр, специальность "Военное управление"), после чего поступил на службу в 16-ю бригаду. В 2018-м выполнял полеты на боевом вертолете в зоне АТО/ООС. У него остались родители и младший брат.

3. Василий Миронович Романюк родился в 1971 году. Житель города Броды Львовской области. Капитан, бортовой авиационный техник-инструктор 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". Окончил Харьковский Национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. У него остались жена и двое детей.

4. Павел Юрьевич Дацюк родился в 1994 году в селе Гаи Пустомытовского района Львовской области. Старший лейтенант, бортовой авиационный техник 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды". Окончил Харьковский Национальный университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.