Порошенко, Парубий, Забродский, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО

Об этом стало известно на сегодняшнем съезде "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.
Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представлял сам Порошенко. Их всех должен утвердить съезд партии.
Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.
На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.