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09.06.19 11:56

Порошенко, Парубий, Забродский, Чийгоз: первая десятка "Европейской солидарности". ВИДЕО

Партийный список партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом стало известно на сегодняшнем съезде "Европейской солидарности", передает Цензор.НЕТ.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представлял сам Порошенко. Их всех должен утвердить съезд партии.

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Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидатов в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева, волонтера-медика Яну Зинкевич, экс-губернатора Львовщины Олега Синютку, замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

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