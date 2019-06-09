Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

Съезд вел глава партии Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым на съезде выступил президент страны Владимир Зеленский. "Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?" - пошутил он, выйдя на сцену.

Зеленский заявил, что депутаты его политсилы идут в парламент не для того, чтобы красть - потому что за это будут сажать. По словам главы государства, их цель - изменить систему.

"Слуга народа - это не бренд. Слуга народа - это наше мировоззрение. Система пока еще в нокдауне. Мы предлагаем нокдаун. Мы сделаем это вместе. Мы сделаем их еще раз", - сказал Зеленский.

После Зеленского перед делегатами съезда выступил глава партии Дмитрий Разумков. Он в общих чертах озвучил цели, которые ставит перед собой политсила. Разумков отметил отмену депутатской неприкосновенности, борьбу с коррупцией, отмену ненужных функций государства, проведение налоговой, медицинской и образовательной рефом. Также, по словам Разумкова, необходима новая культурная политика. "Чтобы религия, язык и культура не были для нас источником раскола. Хватит политикам использовать эти темы", - сказал Разумков.

Далее была представлена первая двадцатка партии на выборах в парламент. В нее вошли: