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09.06.19 12:23

Разумков, Ткаченко, Беленюк, - "Слуга народа" представила первую двадцатку (обновлено). ВИДЕО

В Национальном ботаническом саду им. Гришко состоялся съезд политической партии "Слуга народа". На нем партия представила первую двадцатку своих кандидатов на парламентских выборах.

Съезд вел глава партии Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым на съезде выступил президент страны Владимир Зеленский. "Это точно моя речь, а не Петра Алексеевича?" - пошутил он, выйдя на сцену.

Зеленский заявил, что депутаты его политсилы идут в парламент не для того, чтобы красть - потому что за это будут сажать. По словам главы государства, их цель - изменить систему.

"Слуга народа - это не бренд. Слуга народа - это наше мировоззрение. Система пока еще в нокдауне. Мы предлагаем нокдаун. Мы сделаем это вместе. Мы сделаем их еще раз", - сказал Зеленский.

После Зеленского перед делегатами съезда выступил глава партии Дмитрий Разумков. Он в общих чертах озвучил цели, которые ставит перед собой политсила. Разумков отметил отмену депутатской неприкосновенности, борьбу с коррупцией, отмену ненужных функций государства, проведение налоговой, медицинской и образовательной рефом. Также, по словам Разумкова, необходима новая культурная политика. "Чтобы религия, язык и культура не были для нас источником раскола. Хватит политикам использовать эти темы", - сказал Разумков.

Далее была представлена первая двадцатка партии на выборах в парламент. В нее вошли:

  1. Дмитрий Разумков
  2. Руслан Стефанчук
  3. Ирина Венедиктова
  4. Давид Арахамия
  5. Галина Янченко
  6. Михаил Федоров
  7. Игорь Корниенко
  8. Анастасия Красносильская
  9. Александр Ткаченко
  10. Жан Беленюк
  11. Сергей Бабак
  12. Владислав Крыклий
  13. Елена Шуляк
  14. Дмитрий Наталуха
  15. Елизавета Ясько
  16. Алексей Боржель
  17. Андрей Герус
  18. Михаил Радуцкий
  19. Денис Монастырский
  20. Даниил Гетьманцев

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