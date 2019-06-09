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09.06.19 14:14

Генпрокурор Луценко не будет участвовать в выборах, - жена

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не будет участвовать в досрочных выборах в парламент.

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Об этом "Громадському" заявила супруга главы ГПУ, народный депутат от БПП Ирина Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон", - сказала Луценко.

Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании, напоминает "Громадське".

Кроме того, как сообщал Цензор.НЕТ, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обещал, что на следующей неделе Зеленский внесет в парламент представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора.

Сам глава ГПУ заявлял, что хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина.

Также на Цензор.НЕТ: Материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора в процессе подготовки, - АП

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