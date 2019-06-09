Корявченков, Бужанский, Дубинский: "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться актер "95 квартала" Юрий Корявченков (Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский.

По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-анестезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Максим Гурин.

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Всего партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам. Но по словам главы партии Дмитрия Разумкова, работа над списком по мажоритарке ещё продолжается.

"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал Разумков.

На сегодняшнем съезде партии "Слуга народа" была названа первая двадцатка списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.