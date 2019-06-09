Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами"

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил на съезде политсилы в Киеве в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы берем на себя публичное обязательство не вступать в коалицию с теми политическими силами, которые мешают, с оппозиционными платформами, другими частями партии Януковича. Мы рассчитываем, что соответствующие заявления сделают наши другие политические силы, которые претендуют называть себя демократическими, европейскими", - сказал Порошенко.

Политик надеется на мощную фракцию в парламенте. "У нас будет мощная фракция, которая будет отстаивать Украинские, европейские и евроатлантические ценности", - сказал Порошенко.

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По его словам, "Европейской солидарности" необходимо позаботиться о том, чтобы парламенте не сформировалось конституционное большинство, которое будет способно отменить изменения, которые были сделаны и поставить под сомнение демократические завоевания последних лет, путь в ЕС и НАТО.