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09.06.19 14:58

Порошенко пообещал, что его партия не вступит в коалицию с бывшими "регионалами"

Партия "Европейская солидарность" не будет в парламентской коалиции с такими силами, как "Оппозиционная платформа" и остатками Партии регионов.

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Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил на съезде политсилы в Киеве в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы берем на себя публичное обязательство не вступать в коалицию с теми политическими силами, которые мешают, с оппозиционными платформами, другими частями партии Януковича. Мы рассчитываем, что соответствующие заявления сделают наши другие политические силы, которые претендуют называть себя демократическими, европейскими", - сказал Порошенко.

Политик надеется на мощную фракцию в парламенте. "У нас будет мощная фракция, которая будет отстаивать Украинские, европейские и евроатлантические ценности", - сказал Порошенко.

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По его словам, "Европейской солидарности" необходимо позаботиться о том, чтобы парламенте не сформировалось конституционное большинство, которое будет способно отменить изменения, которые были сделаны и поставить под сомнение демократические завоевания последних лет, путь в ЕС и НАТО.

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