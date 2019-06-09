Политический кризис в Молдове: и.о. президента Филип распустил парламент, депутаты заявили, что Филип - "вне закона"

Внеочередные выборы в парламент Молдовы должны состояться 6 сентября. Такое решение исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп принял вскоре после того, как Конституционный суд отстранил от исполнения обязанностей главы государства Игоря Додона. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Парламентарии отказываются признавать легитимность решения Филипа о своем роспуске. На заседании в воскресенье они приняли по этому поводу заявление, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Парламент объявляет вне закона бывшее правительство Павла Филипа и требует от Демократической партии убрать своих наемников из государственных учреждений. Просим граждан стран не участвовать в акциях, организованных Плахотнюком и его сообщников!", - сказано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парламентское большинство Молдовы создало правительство и признало страну "захваченным государством"

Тем временем Демократическая партия во главе с богатейшим гражданином Молдовы, олигархом Владом Плахотнюком, устроила в Кишиневе митинги в поддержку Филипа, против парламента и отстраненного президента Игоря Додона.

Политический кризис разразился в Молдове накануне. Лидеры парламентских фракций сформировали новое правительство, лояльное проросийскому президенту Додону. После этого представители Демократической партии обвинили новый кабмин в узурпации власти.

Также на Цензор.НЕТ: КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу

Конституционный суд поддержал претензии демократов. Он аннулировал все решения внеочередной сессии парламента, отстранил Додона от исполнения обязанностей президента и временно возложил эти обязанности на бывшего премьер-министра Павла Филипа.