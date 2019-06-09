Слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права стартуют завтра в Гааге

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Гааге со ссылкой на пресс-службу суда.

Слушания вступительного заявления РФ назначены на понедельник, 10 июня, на 10 часов утра по местному времени. На следующий день, тоже в 10:00, будет выступать Украина.

Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня - Украина. Слушания продлятся до вечера. Транслировать в прямом эфире будут только первые 30 минут.

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"В понедельник услышим уже другое дело. По предложению РФ открытой будет только часть, которая касается именно выступлений агентов. По моему мнению, Россия не очень хочет, чтобы ее услышали. Особенно внутри России", - сказала заместитель министра иностранных дел Агент Украины по делу Украина против Российской Федерации Елена Зеркаль.

Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.