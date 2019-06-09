Представлена первая сотня партии "Слуга народа"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу партии.
Публикуем этот список.
- Разумков Дмитрий Александрович
- Стефанчук Руслан Алексеевич
- Венедиктова Ирина Валентиновна
- Арахамия Давид Георгиевич
- Янченко Галина Игоревна
- Федоров Михаил Альбертович
- Корниенко Александр Сергеевич
- Красносельская Анастасия Олеговна
- Ткаченко Александр Владиславович
- Беленюк Жан Венсанович
- Бабак Сергей Витальевич
- Криклий Владислав Артурович
- Шуляк Елена Алексеевна
- Наталуха Дмитрий Андреевич
- Ясько Елизавета Алексеевна
- Оржель Алексей Анатольевич
- Герус Андрей Михайлович
- Радуцкий Михаил Борисович
- Монастырский Денис Анатольевич
- Гетманцев Даниил Александрович
- Малюська Денис Леонтьевич
- Холодов Андрей Иванович
- Лерос Гео Багратович
- Кальченко Сергей Витальевич
- Ткаченко Максим Николаевич
- Чернев Егор Владимирович
- Юраш Святослав Андреевич
- Сушко Павел Николаевич
- Верещук Ирина Андреевна
- Курбаков Александр Николаевич
- Коробкова Елена Анатольевна
- Диденко Юлия Александровна
- Спивак Дмитрий Павлович
- Солончук Дмитрий Викторович
- Ананченко Михаил Олегович
- Коваленко Анна Николаевна
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Кривошеев Игорь Сергеевич
- Ионушас Сергей Константинович
- Завитневич Александр Михайлович
- Гусев Юрий Вениаминович
- Воронов Владимир Анатольевич
- Аристов Юрий Юрьевич
- Кисель Юрий Григорьевич
- Галайчук Вадим Сергеевич
- Ковалев Артем Владимирович
- Стерничук Валерий Александрович
- Михайлюк Галина Олеговна
- Бабий Роман Вячеславович
- Качура Александр Анатольевич
- Новосад Анна Игоревна
- Культенко Артем Валерьевич
- Марусяк Олег Романович
- Кириченко Николай Александрович
- Третьякова Галина Николаевна
- Халимон Павел Витальевич
- Мошенец Ольга Владимировна
- Саладуха Ольга Валериевна
- Коваль Ольга Владимировна
- Загоруйко Алина Леонидовна
- Бондаренко Олег Владимирович
- Крячко Михаил Валерьевич
- Бардина Марина Олеговна
- Марченко Людмила Ивановна
- Юнаков Иван Сергеевич
- Володина Дарья Артемовна
- Богданова Наталья Николаевна
- Савченко Ольга Станиславовна
- Гринчук Оксана Анатольевна
- Козак Владимир Васильевич
- Лысюк Андрей Александрович
- Сова Александр Георгиевич
- Панченко Ирина Сергеевна
- Боярчук Роман Михайлович
- Ватрас Владимир Антонович
- Мулик Роман Миронович
- Тарасов Олег Сергеевич
- Костюх Анатолий Вячеславович
- Брагар Евгений Вадимович
- Безгин Виталий Юрьевич
- Гутцайт Вадим Маркович
- Салийчук Александр Вячеславович
- Карбаджак Роман Юрьевич
- Репина Элла Анатольевна
- Пушкаренко Арсений Михайлович
- Заблоцкий Марьян Богданович
- Клочко Андрей Андреевич
- Овчинникова Юлия Юрьевна
- Мережко Александр Александрович
- Чернюх Игорь Иванович
- Устенко Алексей Олегович
- Кабанов Александр Евгеньевич
- Вениславский Федор Владимирович
- Булах Лада Валентиновна
- Петруняк Евгений Васильевич
- Мариковский Александр Валерьевич
- Федиенко Александр Павлович
- Мотовиловець Андрей Викторович
- Колесник Анна Сергеевна
- Богуцкая Елизавета Петровна
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