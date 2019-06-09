"Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка

Об этом во время съезда заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Объединение возглавит лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организаций:

Олег Тягнибок - лидер партии "Свобода"; Андрей Белецкий - лидер партии "Национальный корпус"; Дмитрий Ярош - экс-лидер "Правого сектора"; Андрей Тарасов - председатель партии "Правый сектор"; Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии "Свобода"; Богдан Бенюк - актер театра и кино; Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус"; Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины; Пилип Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино; Юрий Сиротюк - директор центра "Украинские студии стратегических исследований"; Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ"; Анатолий Витив - экс-депутат от партии "Свобода"; Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ; Василий Лабайчук - председатель центрального штаба "Правого сектора"; Александр Алферов - историк и представитель "Национального корпуса"; Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины; Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета; Арсений Билодуб - музыкант; Виктор Шендибило - юрист "Национального Корпуса"; Олег Панькевич - экс-глава Львовского облсовета.

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