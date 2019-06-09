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09.06.19 16:44

"Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка

Националистические партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" объявили об объединении для участия в досрочных выборах в парламент.

"Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" идут на выборы вместе: названа первая двадцатка

Об этом во время съезда заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии

Объединение возглавит лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Во время съезда объявили первую двадцатку в предвыборном списке объединенных организаций:

  1. Олег Тягнибок - лидер партии "Свобода";
  2. Андрей Белецкий - лидер партии "Национальный корпус";
  3. Дмитрий Ярош - экс-лидер "Правого сектора";
  4. Андрей Тарасов - председатель партии "Правый сектор";
  5. Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии "Свобода";
  6. Богдан Бенюк - актер театра и кино;
  7. Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус";
  8. Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;
  9. Пилип Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;
  10. Юрий Сиротюк - директор центра "Украинские студии стратегических исследований";
  11. Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ";
  12. Анатолий Витив - экс-депутат от партии "Свобода";
  13. Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;
  14. Василий Лабайчук - председатель центрального штаба "Правого сектора";
  15. Александр Алферов - историк и представитель "Национального корпуса";
  16. Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;
  17. Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;
  18. Арсений Билодуб - музыкант;
  19. Виктор Шендибило - юрист "Национального Корпуса";
  20. Олег Панькевич - экс-глава Львовского облсовета.

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