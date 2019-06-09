Белую Церковь отключат от водоснабжения из-за того, что в реку Рось упал автомобиль с инсектицидом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Белоцерковской райгосадминистрации в Facebook.

"Отключение воды в г. Белая Церковь сегодня, 9 июня в 23:00", - сказано в сообщении.

Так, согласно информации, в селе Збаржевка Погребищенского района во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурелл Д" автомобиль перевернулся в приток реки Рось.

"На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", - сообщили РГА.

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В то же время сообщается, что водоснабжение в городе возобновится после проведения исследований воды.

Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

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