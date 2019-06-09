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09.06.19 17:41

Врио главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций Украины и Советом бизнес-омбудсмена.

Врио главы СБУ Баканов встретился с представителями бизнеса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Участие во встрече приняли бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, Президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко и Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов.

На встрече обсуждали предупреждение незаконного вмешательства силового блока в деятельность бизнеса.

Кроме того, рассмотрели вопросы угроз легальному бизнесу, противодействия контрабанде и развития партнерства государства и бизнеса в сфере кибербезопасности.

"Представители бизнеса единодушно отметили положительную динамику деятельности СБУ в сотрудничестве с бизнес-организациями, в результате которой выросло доверие к спецслужбы", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

Иван Баканов заверил, что СБ Украины готова к дальнейшему сотрудничеству с представителями отечественного и иностранного бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Украине.

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