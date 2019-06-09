Емкости с гербицидами, упавшие в Рось с автомобиля в результате аварии, похищены у сельхозпредприятий Винницкой области, - полиция

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня около 9:00 в с. Збаржевка. На закругленном участке дороги автомобиль Mercedes Sprinter съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Произошло возгорание автомобиля, который был в дальнейшем локализовано спасателями. Автомобиль, который был без номерных знаков, подняли на поверхность. Также были подняты канистры с химическими веществами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Автомобиль с ядом "Нурелл Д" упал в приток речки Рось на Виннитчине: граждан просят воздержаться от купания и ловли рыбы в водоеме. ФОТО

На месте происшествия полицейскими проведены первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

"В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем. Полицейские сообщили о происшествии органам власти и соответствующим экологическим службам, которые должны оценить состояние загрязнения водоема", - отмечают в полиции.

Следственный отдел Погребищенского отделения открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 УК (Нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Также смотрите: В реке Случь на Житомирщине снова зафиксирован массовый мор рыбы, - Госэкоинспекция. ФОТО

Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районах открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, прошлой ночью в результате ДТП автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил инсектицид "Нурелл Д", перевернулся на берегу пруда, впадающего в приток реки Рось в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. В приток Роси на расстоянии 5,4 км от устья попало неопределенное количество инсектицида.

Позже появилось сообщение, что в связи с аварией Белую Церковь отключат от водоснабжения.