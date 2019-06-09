Не допустить в ВР экс-регионала и проверить жизнеспособность мажоритарки, - журналистка Василевская-Смаглюк объяснила, почему идет на выборы

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня две цели. Первая. Не допустить в украинский парламент бывшего "регионала", председателя фракции "Воля народа" Ярослава Москаленко. Человека, который согласно письменной регистрации, был в парламенте 23 раза из 524. Человека, который за последний год выступил с трибуны парламента аж дважды. И подал аж 6 законопроектов, 5 из которых отозвал, а судьба последнего неизвестна. Тем не менее, это не мешает Москаленко получать голоса избирателей", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Слуги народа": восстановление территориальной целостности, сотрудничество с НАТО и ЕС

"Можно много рассказывать, что такое мажоритарная система. О гречкосеях. О людях, которым, по мнению этнологов, нужен "крепкий хозяин" и "князек". И здесь моя вторая цель. Проверить, правда человеку нужны от депутата 500 гривен, кило гречки и забрендированная лавочка. И правда ли, что большинство из нас - людей - не способно "играть в длинную", делегируя свою волю через депутата. Тогда мажоритарка мертва. Я верю, что все гораздо лучше", - уточнила она.

По мнению журналистки, ее округ - едва ли не самый большой в Украине, "очень интеллигентный, образованный, самодостаточный".

Василевская-Смаглюк отметила, что была гостем съезда "Слуги народа", но не вступила в партию, а предоставляет ей "поддержку интеллектуальную". "А партия мне - организационную", - сообщила журналистка.

Она уточнила, что партия оставила за собой право в течение месяца пересмотреть мажоритарных кандидатов. "Это их право. Я оставляю за собой возможность контролировать все, что там происходит: это то ли изнутри, то ли извне. Но контроль обязательно будет", - сообщила Василевская-Смаглюк.

Также читайте: Представлена первая сотня партии "Слуга народа"