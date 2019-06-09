В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове, - заявление МИД

Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно ситуации в Молдове, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.

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Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - говорится в публикации.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.