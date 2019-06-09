Беглый нардеп Онищенко заявил, что примет участие в досрочных выборах в ВР по 93-му округу

Об этом он сообщил изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
"Я иду по 93-му округу", - сказал Онищенко. Именно в этом избирательном округе в Киевской области он был избран в 2014 году.
Депутат рассказал, что в ближайшее время собирается вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.
Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко.
По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.
Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении Александра Онищенко и его финансового директора состоится 10 июня 2019 года.
В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.
Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.