Беглый нардеп Онищенко заявил, что примет участие в досрочных выборах в ВР по 93-му округу

Об этом он сообщил изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"Я иду по 93-му округу", - сказал Онищенко. Именно в этом избирательном округе в Киевской области он был избран в 2014 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2016-м Украину втянули в грязную игру - нас ждет "бумеранг", который ударит по стране, - Холодницкий о вмешательстве в выборы в США. ВИДЕО

Депутат рассказал, что в ближайшее время собирается вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко.

По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении Александра Онищенко и его финансового директора состоится 10 июня 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.

Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.